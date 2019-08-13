Барду Новикову помешали бесплатно завладеть землей в центре Екатеринбурга

По данным мэрии, Новиков задолжал по аренде более полумиллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

Администрация Екатеринбурга и министерство госимущества Свердловской области через областной арбитражный суд признали незаконной смену статуса здания на Малышева, 38, частью которого владеет бард Александр Новиков. Из материалов дела следует, что произошедшие ранее изменения в документации позволили Новикову не платить мэрии за аренду участка, на котором стоит двухэтажка.

Из решения суда следует, что в 2018 году региональное управление Росреестра исправило данные о здании на Малышева и признало его многоквартирным жилым домом вместо нежилого. Свои действия ведомство объяснило тем, что исправляло техническую ошибку. При этом суд признал, что таким образом управление Россреестра «фактически изменило правовой статус земельного участка» под зданием, который Новиков арендовал у мэрии с 2001 года — собственники помещений получили право долевой собственности на землю площадью 882 квадрата.

«Суд пришел к выводу, что дом, расположенный по адресу: Екатеринбург, улица Малышева, 38, не обладает признаками многоквартирного. Соответственно у управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области отсутствовали правовые основания для вынесения оспариваемого решения», — решил свердловский арбитраж.

Ранее в мэрии Екатеринбурга «URA.RU» сообщали, что Новиков задолжал мэрии 600 тысяч рублей по аренде. В июне представители администрации явились на Малышева, 38, чтобы взыскать долг, но бард их не пустил.