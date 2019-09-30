Мите Фомину (на фото в шляпе) пришлось разложить в отдельные контейнеры пластиковый и жестяной мусор, который у него скопился за несколько дней (архив) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский поп-певец Митя Фомин во время съемок на ледоколе «50 лет Победы» сортировал мусор на судне. О съемочном процессе клипа «На вершине мира» артист рассказал на своем YouTube-канале.

Певец отметил, что на ледоколе поддерживают экологию. «Впереди у нас интересная процедура — сортировка мусора: он либо утилизируется, либо сжигается. Я забираю свой». В итоге певцу пришлось разложить в отдельные контейнеры пластиковый и жестяной мусор, который у него скопился за несколько дней. По словам штата ледокола, разделенные отходы в порту Мурманска забирают специальные машины.

В видео-дневнике также Фомин показал один из кабинетов ледокола, в котором хранится книга почетных посетителей. Первая страница в нем отведена пожеланиям и напутствию от президента России Владимира Путина весной 2007 года. Позже артист провел экскурсию по кают-компании, где кормили не только экипаж, но и гостей судна. «Для тех, кто придерживается особых диетических привычек: это стереотип, что на Северном полюсе без мяса не выжить. Выжить!» — рассказал Фомин вместе со своим креативным директором Катериной Лагодой.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Митя Фомин приехал на Ямал, чтобы снять клип для песни «На вершине мира» на ледоколе «50 лет Победы» в Карском море. По предварительным данным, премьера состоится в начале октября.