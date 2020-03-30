Газеты «Ведомости» и «Известия» приостановили выход печатных версий до 6 апреля из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщили сотрудники редакций.
«Нет, [газета не будет выходить]. В общем, некуда выходить и некому ее развозить. Сайт работает бесперебойно. Мы будем пытаться его как-то, может быть, и расширить», — цитирует РИА Новости и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова. Он уточнил, что вопрос о выходе электронной версии газеты пока не обсуждался.
Аналогичное объявление выпустили «Известия». Редакция газеты сообщила, что в связи с объявленными президентом России Владимиром Путиным выходными днями следующий печатный номер выйдет 6 апреля.
Пандемия коронавируса изменила работу ВГТРК. Канал частично заменяет информационные ток-шоу сериалами, предает издание «Подъем». Отменяется дневной выпуск программы «60 минут». Вместо него будут показывать сериалы. Остальные программы — «Вести», а также передачи Сергея Брилева, Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева — выходят в прямом эфире, без зрителей, в штатном режиме. В пресс-службе ВГТРК отмечают, что эта сетка вещания будет актуальна минимум до конца недели.
В мире коронавирусом болеют более 722 тысяч человек. Почти 34 тысячи погибли. В России зарегистрировано 1534 случая заболевания, 24 из них — в Свердловской области.
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