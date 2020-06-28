В России ждут рекордного снижения ипотечной ставки

Снижение ставки до 6,5% поддержит рынок строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%. Об этом сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По оценкам агентства, влияние на снижение ставки окажет льготная программа, в рамках которой ставка по ипотеке не должна превышать 6,5%. Кроме этого, влияние окажет снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка», — отметили в НКР. В агентстве считают, что льготная ипотека частично компенсирует сокращение доходов россиян.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск ипотеки под 6,5% в рамках поддержки строительного рынка. Подать заявку на покупку квартиры с льготной ипотекой можно до ноября, размер кредита в Москве и Санкт-Петербурге не должен превышать 8 млн, в остальных регионах — 3 млн.

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