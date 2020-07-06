За свою жизнь композитор написал музыку в более чем 400 фильмам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Риме на 92-м году жизни скончался один из самых известных композиторов современности, автор музыки к более чем 400 фильмам и телесериалам Эннио Морриконе. С творчеством музыканта знакомо подавляющее число жителей России, поэтому реакция социальных сетей на трагическое известие не заставила себя ждать.

Пользователи со всего мира отдают дань уважения итальянскому маэстро, делятся на своих страницах любимыми произведениями и отрывками фильмов с саундтреками за авторством музыканта. «Умер Эннио Морриконе — композитор, озвучивший для советского человека романтику Дикого Запада, борьбу с итальянской мафией, гангстерский Нью-Йорк и харизму Бельмондо», — написал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. «Кто теперь будет писать отличную музыку?» — добавляет пользователь Torgunakov Dmitri.

Российскому зрителю Морриконе в первую очередь запомнился главной музыкальной темой к фильму «Профессионал», о чем неоднократно упоминается в соцсетях. «Даже если бы он написал только одну эту музыку к фильму „Профессионал“, то это бы уже оправдало его жизнь. Светлая память!» — пишет пользователь Гульнара Исабекова.

Многие пользователи выросли на музыке итальянского композитора

Для многих Морриконе — самый известный кинокомпозитор

Музыка из кинофильмов «Профессионал» и «Хороший, плохой, злой» стала для россиян визитной карточкой композитора

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.