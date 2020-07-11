В России семьи умерших получат доступ к врачебной тайне

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Как напоминает телеканал « Царьград », сейчас в России существуют врачебная и следственная тайны. Рабочая группа «Здоровый ребенок» при координационном совете правительства РФ предлагает также ввести понятие «педагогическая тайна», то есть запрет учителям разглашать конфиденциальную информацию о своих учениках и их семьях.

По задумке авторов инициативы, супругам и близким родственникам могут быть разглашены сведения о смерти пациента, даже если эти сведения являются врачебной тайной. Круг лиц, кому может быть предоставлена эта информация, при жизни указывает пациент. Законопроектом предлагается наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его представителя на разглашение врачебной тайны. Кроме этого кабмин предлагает предоставлять семьям сведения о состоянии здоровья пациента, открыть доступ к медицинским документам и выпискам.

«Принятие законопроекта будет способствовать устранению правовой неопределенности в вопросе предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам после смерти гражданина», — указано в документе.

Близкие родственники пациента после его смерти смогут получить доступ к врачебной тайне. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму.

В кабмине считают, что закон устранит неопределенность в предоставлении информации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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