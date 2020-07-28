Посол Латвии назвал условия для дружбы России и НАТО

Встреч командира войск НАТО с начальником генштаба России недостаточно для налаживания доверительных отношений Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Россия должна назначить постоянного представителя НАТО, чтобы расширить каналы связи. Об этом заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

«Нужно направить постпреда, который будет иметь возможность взаимодействовать с коллегами в Брюсселе», — цитирует News.ru посла Латвии. Отмечается, что командир войск НАТО периодически проводит встречи с начальником генштаба России, но этого недостаточно для налаживания доверительных отношений.

Риекстиньш отметил, что Россия должна заранее информировать о военных учениях так, как это делает НАТО. Кроме этого, посол напомнил об «агрессивной риторике» России и об аннексии Крыма, отметив, что это создает риски для НАТО.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя неожиданную проверку боеготовности войск. По ее словам, это не нарушает Венский документ ОБСЕ, но демонстрирует, что РФ не уважает «обязательства по прозрачности». В середине июля российский президент Владимир Путин инициировал внезапную проверку двух военных округов. Под проверку попали Южный и Западный военные округа.