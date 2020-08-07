Из-за Евросоюза Россия может потерять триллионы рублей

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Существенные потери понесут ТЭК, металлургия и другие отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Потери российской экономики из-за трансграничного углеродного налога, который сейчас обсуждает Евросоюз, могут составить один трлн рублей в год. Об этом сообщил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Петр Бобылев.

«Введение углеродного трансграничного сбора, который сегодня предлагается, приведет [к потерям] для всех отраслей ТЭК и экономики более чем в триллион рублей в год. Это все вопросы себестоимости цены продукции, конкурентная борьба на внешних рынках», — цитирует Бобылева RNS.

Бобылев обратил внимание на то, что в России находится 20% мирового лесного хозяйства. По его словам, страна может извлечь из этого пользу, так как здесь парниковые газы не только выделяются, но и поглощаются.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет ввести налог на товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа. Из-за этого Россию ждут огромные убытки, так как добыча нефти и газа в стране связана с особенно высокими выбросами углерода.

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Экономика Политика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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