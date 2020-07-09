Новый налог Евросоюза может разорить Россию

Россию ждут огромные убытки из-за углеродного сбора на товары Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Евросоюз хочет ввести налог на все товары, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу. Россию ждут огромные убытки, так как добыча нефти и газа в стране связана с особенно высокими выбросами углерода. Об этом свидетельствует исследование Boston Consulting Group (BCG).

«Экспортеры нефти из РФ будут платить больше налогов, чем их арабские коллеги, поскольку добыча черного золота в России приводит к большему выбросу углеродов из-за того, что сырье залегает глубже», — передает слова аналитиков «Царьград».

Отмечается, что введение налога создаст преимущество для Саудовской Аравии, так как во время добычи энергоресурса страна выбрасывает вдвое меньше углерода. Кроме того, из-за налога могут пострадать импортеры стали из России и Китая. А ЕС и Турция, наоборот, получат преимущество на европейском рынке металлов.

Новый европейский налог сильно ударит по международной торговле. Компании лишатся пятой части своей маржи — разницы между себестоимостью товара и рыночной ценой. По подсчетам аналитиков, при наихудшем развитии событий после введения налога потери поставщиков к 2030 году составят до 50,6 млрд евро.

Ранее Европейский Союз принял решение о продлении секторальных экономических санкций против России, которые были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Ограничения продлятся до 31 января 2021 года. Эмбарго включает в себя импорт товаров из Крыма и Севастополя в страны Евросоюза, инфраструктурные или финансовые инвестиции, туристические услуги. Также в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, добычи нефти, газа и природных ресурсов.

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