Смертность в России резко выросла на фоне пандемии

По итогам первого полугодия смертность в России выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Виной всему — рост числа смертей от коронавируса в июне. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Хотя сами по себе потери от COVID-19 пока остаются относительно небольшими в абсолютных значениях, на фоне эпидемии демографические показатели РФ за эти шесть месяцев по сравнению с прошлым годом все же ухудшились», — передает «Коммерсант».
В июне, по данным Росстата, непосредственно от COVID-19 скончались 7035 человек. Всего в первом полугодии умерли 946 тысяч россиян, за аналогичный период прошлого года — 918 тысяч. Рост смертности составил 3,1%. Отмечается, что коэффициент смертности за полгода также вырос — с 12,6 до 13. В сочетании с продолжающимся сокращением рождаемости рост смертности привел к увеличению показателя естественной убыли населения. Если в прошлом году он составил 198,8 тысяч человек, то в этом — 265,5 тысяч.
Ранее о росте смертности из-за пандемии заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Она уточнила, что смертность неравномерно распределилась в разных регионах РФ. Негативно сказалось то, что местами произошло перекрещивание больных. Это случилось из-за использования одних и тех же томографов для обследования здоровых людей и пациентов с COVID.
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