14 августа 2020

В РФ требуют публичных извинений от Минска за задержание россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, солдаты, военнослужащие, военная форма, воинская часть
Бойцы уже находятся в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минску следует извиниться за надуманные обвинения в подготовке провокаций на территории Белоруссии с задержанием 32 россиян. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, что-либо белорусские силовики должны признать, что работают непрофессионально, либо все причастные к задержанию уйти в отставку.

Как предполагает Затулин, сейчас в Минске всеми силами будут пытаться сгладить провокацию. «Это признак того, что Лукашенко пытается исправить впечатление от того, что он успел натворить — так же, как было и раньше», — цитирует слова депутата «Известия».

Затулин убежден, что власти Белоруссии, которые ранее публично обвиняли Россию в провокации, теперь также публично должны принести извинения. «Лица из окружения лидера республики, активничавшие по этому поводу, должны подать в отставку, — считает депутат. — Если это всё оказалось ложью, то они либо действовали против российско-белорусских отношений, либо непрофессионально выполняли свою работу».

Генеральная прокуратура РФ сообщила о возвращении на родину 32 человек, которых в Белоруссии назвали бойцами ЧВК «Вагнера». Глава республики Александр лукашенко заявлял, что они приехали в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в выборный период. Однако в Москве настаивали, что россияне намеревались через Белоруссию выехать в третью страну. Во время очередных переговоров Александру Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину удалось договориться о разрешении ситуации. Позже в этой истории обнаружили украинский след.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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