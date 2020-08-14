В РФ требуют публичных извинений от Минска за задержание россиян

Минску следует извиниться за надуманные обвинения в подготовке провокаций на территории Белоруссии с задержанием 32 россиян. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, что-либо белорусские силовики должны признать, что работают непрофессионально, либо все причастные к задержанию уйти в отставку.
Как предполагает Затулин, сейчас в Минске всеми силами будут пытаться сгладить провокацию. «Это признак того, что Лукашенко пытается исправить впечатление от того, что он успел натворить — так же, как было и раньше», — цитирует слова депутата «Известия».
Затулин убежден, что власти Белоруссии, которые ранее публично обвиняли Россию в провокации, теперь также публично должны принести извинения. «Лица из окружения лидера республики, активничавшие по этому поводу, должны подать в отставку, — считает депутат. — Если это всё оказалось ложью, то они либо действовали против российско-белорусских отношений, либо непрофессионально выполняли свою работу».
Генеральная прокуратура РФ сообщила о возвращении на родину 32 человек, которых в Белоруссии назвали бойцами ЧВК «Вагнера». Глава республики Александр лукашенко заявлял, что они приехали в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в выборный период. Однако в Москве настаивали, что россияне намеревались через Белоруссию выехать в третью страну. Во время очередных переговоров Александру Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину удалось договориться о разрешении ситуации. Позже в этой истории обнаружили украинский след.
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