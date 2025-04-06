06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

В петербургском торговом центре под девушкой провалился пол. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, девушка стояла на эскалаторе и потеряла свою электронную сигарету
Предварительно, девушка стояла на эскалаторе и потеряла свою электронную сигарету Фото:

В Петербурге в торговом центре «Фиолент» на Ленинском проспекте, под девушкой провалился пол. Об этом сообщают очевидцы.

«Она рухнула по своей вине. Потянулась за курилкой (электронная сигарета)», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Красносельский район». Со слов очевидцев, девушка стояла на эскалаторе и потеряла свою электронную сигарету. Пытаясь ее поднять, она случайно провалилась сквозь пол, пробив потолок нижнего этажа.

Сразу после происшествия на помощь пострадавшей пришли сотрудники торгового центра и посетители. Девушку немедленно госпитализировали. Подробности выясняются.

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В Петербурге в торговом центре «Фиолент» на Ленинском проспекте, под девушкой провалился пол. Об этом сообщают очевидцы. «Она рухнула по своей вине. Потянулась за курилкой (электронная сигарета)», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Красносельский район». Со слов очевидцев, девушка стояла на эскалаторе и потеряла свою электронную сигарету. Пытаясь ее поднять, она случайно провалилась сквозь пол, пробив потолок нижнего этажа. Сразу после происшествия на помощь пострадавшей пришли сотрудники торгового центра и посетители. Девушку немедленно госпитализировали. Подробности выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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