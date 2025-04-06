В Петербурге в торговом центре «Фиолент» на Ленинском проспекте, под девушкой провалился пол. Об этом сообщают очевидцы.
«Она рухнула по своей вине. Потянулась за курилкой (электронная сигарета)», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Красносельский район». Со слов очевидцев, девушка стояла на эскалаторе и потеряла свою электронную сигарету. Пытаясь ее поднять, она случайно провалилась сквозь пол, пробив потолок нижнего этажа.
Сразу после происшествия на помощь пострадавшей пришли сотрудники торгового центра и посетители. Девушку немедленно госпитализировали. Подробности выясняются.
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