В Петербурге младенец случайно выпил жидкость для снятия ресниц

В Петербурге полуторагодовалый ребенок выпил жидкость для снятия ресниц. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Полуторагодовалый мальчик по недосмотру матери выпил жидкость для снятия ресниц», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел вечером шестого апреля в квартире на улице Лени Голикова.
Ребенок был немедленно госпитализирован в детскую Филатовскую больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медицинский персонал делает все возможное для стабилизации его состояния.
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