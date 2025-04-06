06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Петербурге младенец случайно выпил жидкость для снятия ресниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии
Ребенок был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии Фото:

В Петербурге полуторагодовалый ребенок выпил жидкость для снятия ресниц. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Полуторагодовалый мальчик по недосмотру матери выпил жидкость для снятия ресниц», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел вечером шестого апреля в квартире на улице Лени Голикова.

Ребенок был немедленно госпитализирован в детскую Филатовскую больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медицинский персонал делает все возможное для стабилизации его состояния.

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В Петербурге полуторагодовалый ребенок выпил жидкость для снятия ресниц. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Полуторагодовалый мальчик по недосмотру матери выпил жидкость для снятия ресниц», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Инцидент произошел вечером шестого апреля в квартире на улице Лени Голикова. Ребенок был немедленно госпитализирован в детскую Филатовскую больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медицинский персонал делает все возможное для стабилизации его состояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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