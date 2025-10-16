Учился на слесаря, трижды женился, создал рок-группу: все о звезде «Ментовских войн» Александре Устюгове

Александр Устюгов — актер, имя которого известно благодаря остросюжетному сериалу «Ментовские войны». Кроме того, он талантливый режиссер-постановщик, музыкант, мотоциклист и реставратор. 17 октября артисту исполняется 49 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Александра Устюгова
Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в Казахстане. Его отец работал столяром, а мать — воспитательницей в детском саду. Он с ранних лет ходил в театральную студию при народном театре «Данко» и учился в художественной школе у Сергея Пантелеева.
Однако, получив школьный аттестат, он сначала поступил в ПТУ на слесаря-электрика по ремонту и монтажу горного оборудования, а позже в Омскую государственную академию путей и сообщения. Также он работал на угольном разрезе «Восточный».
«Тяжелый и неблагодарный труд — в темноте и пыли добывать антрацит… Не думаю, что кто-нибудь скажет: «Всю жизнь мечтал спуститься в забой». Мне кажется, о таких профессиях не мечтают», — вспоминал Устюгов.
Параллельно с учебой в вузе он работал осветителем в Омском театре юного зрителя, затем стал выходить на сцену в качестве актера. Позже и вовсе попробовал себя в качестве режиссера коллектива, поставив произведения «Эти свободные бабочки», «А зори здесь тихие» и «Бонобо».
Мечта стать известным актером привела его в театральный институт им. Бориса Щукина. Однако туда он поступил только с четвертой попытки.
Прошел кастинг за 5 минут и стал звездой
Получив диплом, он работал в Российском академическом молодежном театре, где сыграл множество ролей. Однако кинематограф долго не замечал Устюгова. До начала 2000-х он снимался в эпизодах, которые нередко вырезали.
Все изменилось в 2004-м, когда ему предложили роль оперативника Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Он прошел кастинг за 5 минут, не подозревая, что это будет его звездная роль на ближайшие 15 лет.
"За 15 лет чего только с ним не делали! Убирали из милиции и возвращали, сажали в тюрьму и освобождали. Постепенно я стал играть непонятного фрика с седыми висками, который ходит и что-то там расследует. Так и дотянули до 11-го сезона. На мой субъективный взгляд, фильм начиная с четвертого сезона удерживался лишь на мастерстве сценаристов", — признавался Устюгов.
Он рассказывал, что был слегка «перекормлен» этой ролью и поэтому не раз отказывался сниматься, если видели в сценарии человека в погонах. Однако этого не случилось в проекте «Банда „ЗИГ ЗАГ“».
«Во-первых, потому что Ленинград и блокадное время — это само по себе крайне интересно. Во-вторых, в сценарии все изложено довольно многослойно и неоднозначно. Не все зрители до конца будут понимать, что мой герой — силовик. Многие будут считать, что он причастен к банде „ЗИГ ЗАГ“. Вот эта интрига и двусмысленность заинтересовали», — рассказывал Устюгов изданию Teleprogramma.
Также актер сыграл в сериале «Адъютанты любви», в комедийном фильме «Петя Великолепный». В его фильмографии присутствуют работы, снятые по классическим произведениям. Он воплотил образ Базарова в экранизации романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Кроме того, артист принимал участие в съемках картины Никиты Михалкова «Солнечный удар».
Два брака и проблемы со здоровьем
Александр Устюгов впервые женился в 2005 году. Его избранницей стала однокурсница Янина Соколовская. В 2007 году у супругов появилась на свет дочь Евгения. Когда девочке исполнилось восемь лет, Александр и Янина развелись. Однако Устюгов сумел сохранить теплые отношения с дочерью, которая тоже мечтает стать актрисой.
"На съемки ко мне не приезжает. Дочь тоже хочет стать актрисой, учится сейчас в колледже и намерена за ближайшие полгода окончить учебный год экстерном. Так что занятий и экзаменов очень много. При этом вот недавно выходила со мной на концерте на сцену, тоже пела. Ей это нравится", — рассказывал актер.
Второй раз Устюгов женился на Анне Озар. Молодожены организовали пышную свадебную церемонию и провели медовый месяц во Франции. Однако спустя несколько месяцев брак неожиданно распался. По словам актера, они не совпали характерами.
После двух разводов Сергей Устюгов полностью посвятил себя профессиональной деятельности. В 2022 году во время работы на съемочной площадке ему стало плохо: из-за резкой боли в груди потерял сознание. Медики диагностировали у него предынфарктное состояние. Устюгову пришлось приостановить свою карьеру и отказаться от части проектов.
Тайная свадьба с Аглаей Шиловских
С тех пор о своей личной жизни Александр Устюгов не распространялся. Однако в начале 2025 года в СМИ появились сообщения о его романе с актрисой Аглаей Шиловской. Устюгов старше ее на 16 лет, но разница в возрасте не помешала паре официально оформить свои отношения. Факт тайной свадьбы супруги подтвердили лично в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Они рассказали, что сразу после церемонии отправились в Таиланд, где провели медовый месяц.
Тогда же появились слухи о беременности актрисы. До сих пор пара не подтвердила эту информацию. При этом в мае Шиловская сообщила, что сейчас у нее в приоритете материнство, и она мечтает о большой семье.
«Конечно, я не брошу профессию, надеюсь, смогу найти нужный баланс. Меня часто спрашивают, куда бы я еще хотела пойти учиться, и я понимаю, что мне нечего ответить. Я сейчас абсолютная женщина, мать и жена», — передает слова Шиловской «СтарХит».
Увлечения Устюгова: реставратор, художник, музыкант и байкер
Александр увлекается мотоциклами с 2003 года. Именно тогда ему из США был доставлен мотоцикл марки Honda Magna. Актер любит на нем путешествовать. Поездки в Крым, Абхазию или Сочи не представляют для него никаких трудностей.
"Скорее всего, это уход от людей. Мотоцикл и горы не позволяют случайным людям оказаться рядом со мной. Если ты оказываешься на высоте 4200 метров, сама природа «отсеивает» тех, кто рядом. То же самое с мотоциклом — шлем не позволяет даже беседовать с тем, кого везешь. Есть возможность побыть наедине с собой, а для меня это самое лучшее состояние", — рассказывал актер.
В 2015 году Александр создал музыкальную группу, назвав ее в честь родного города — «Экибастуз». Идея создать группу зрела давно. Однако осуществить удалось только после того, как он написал песню «Дорога в рай». Ее нужно было записать, а рядом оказались пять человек, которые помогли это сделать. Участники группы называют свой
стиль советским фанк-роком. В сериале «Ментовские войны» было использовано восемь композиций коллектива «Экибастуз».
Также Устюгов увлекается реставрацией антикварной мебели. Однажды он обнаружил буфет в антикварном магазине. Этот оказался редчайший экспонат фабрики Розенберга. Сейчас в его доме хранится зеркало 300-летней давности и даже подлинное кресло Петра I.
Благодаря этому увлечению Александр открыл свой цех по ремонту и изготовлению мебели. А еще Устюгов создает коллекции деревянных точеных игрушек, которые расписывает своими руками. Известно, что после завершения съемок сериала «Годунов» актер подарил снимавшимся коллегам их точные копии в образах героев сериала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.