Модератор Youtube подает в суд на компанию. «Снятся ужасные кошмары»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перформанс
Экс-модератор контента на Youtube заявила, что ей приходилось несколько раз в день смотреть видео с жестким контентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший модератор контента на Youtube подала в суд на видеохостинг, так как из-за работы у нее развились депрессия и симптомы, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством. Ей приходилось ежедневно смотреть по несколько роликов жесткого контента.

«У нее проблемы со сном, а когда она спит, ей снятся ужасные кошмары. Она часто не спит по ночам, пытаясь заснуть, просматривая видео, которые она видела в своей голове», — приводит слова из иска, поданном в суд Калифорнии, издание CNET.

Истец обвиняет Youtube в том, что он не обеспечивает безопасность рабочего места модератора контента. Также, по ее мнению, видеохостинг делает недостаточно защиты психического здоровья своих сотрудников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...