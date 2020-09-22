Бывший модератор контента на Youtube подала в суд на видеохостинг, так как из-за работы у нее развились депрессия и симптомы, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством. Ей приходилось ежедневно смотреть по несколько роликов жесткого контента.
«У нее проблемы со сном, а когда она спит, ей снятся ужасные кошмары. Она часто не спит по ночам, пытаясь заснуть, просматривая видео, которые она видела в своей голове», — приводит слова из иска, поданном в суд Калифорнии, издание CNET.
Истец обвиняет Youtube в том, что он не обеспечивает безопасность рабочего места модератора контента. Также, по ее мнению, видеохостинг делает недостаточно защиты психического здоровья своих сотрудников.
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