Ходченкова призналась, что делает во время съемок постельных сцен

Во время съемок постельных сцен актеры часто смеются. Об этом заявила актриса Светлана Ходченкова в интервью.
«Если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем», — рассказала актриса в интервью на YouTube-канале «Георгий За Кадром». Она пояснила, что иногда смех доходит до такой степени, что актеры не могут собраться и начать снимать сцену дальше.
Ходченкова заявила, что любит постельные сцены, если они оправдано сценарием. Однако иногда актриса прибегает к помощи дублеров.
Некоторые звезды рассуждают иначе, например, звезда сериала «Ольга» Сергей Романович отказывался сниматься в постельных сценах из-за религиозных убеждений, передает Пятый канал. Для него в сериале даже покупались специальные халяльные сосиски, которые необходимо было кушать его герою в кадре.
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