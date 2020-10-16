16 октября 2020

Ходченкова призналась, что делает во время съемок постельных сцен

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод комплекса сжиженного природного газа
Съемочный процесс постельных сцен не проходит без смеха Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время съемок постельных сцен актеры часто смеются. Об этом заявила актриса Светлана Ходченкова в интервью.

«Если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем», — рассказала актриса в интервью на YouTube-канале «Георгий За Кадром». Она пояснила, что иногда смех доходит до такой степени, что актеры не могут собраться и начать снимать сцену дальше.

Ходченкова заявила, что любит постельные сцены, если они оправдано сценарием. Однако иногда актриса прибегает к помощи дублеров.

Некоторые звезды рассуждают иначе, например, звезда сериала «Ольга» Сергей Романович отказывался сниматься в постельных сценах из-за религиозных убеждений, передает Пятый канал. Для него в сериале даже покупались специальные халяльные сосиски, которые необходимо было кушать его герою в кадре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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