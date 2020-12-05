В России хотят увеличить минимальный трудовой стаж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Предложения РАНХиГС увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию и отчислять больше взносов в ПФР — экономически бессмысленные. Таким мнением с URA.RU поделился экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Ранее сотрудники РАНХиГС предложили увеличить минимальный стаж, нужный для выхода на пенсию, с 15 до 30 лет. Также специалисты считают нужным делать больше взносов в Пенсионный фонд. По словам профессора Московского юридического университета Эльвиры Тучковой, это лишит пенсии тех, кто работает неофициально.

«Если стоит цель избавить граждан от денег, то следует установить минимальный стаж для выхода на пенсию 350 лет. Кроме того, можно установить пенсию на уровне нуля рублей или же выдавать ее участникам битвы с Наполеоном. Коллеги предлагают какие-то половинчатые меры, зачем мелочиться?» — сказал URA.RU Кривелевич.

Любые инициативы, направленные на то, чтобы забирать деньги у граждан, обречены на провал, отметил эксперт. «Такие предложение — они не только людоедские, они ведь еще и экономически бессмысленные. Богатые страны только те, у которых богатое население. Нельзя построить хорошую экономику с нищими людьми, которые не имеют возможности создавать спрос. Если полпроцента будут богатыми, а остальные станут собирать хворост в лесу, то полпроцента не спасут экономику огромной страны. Для экономики полезно только одно — делать людей богаче, чтобы им было, за счет чего потреблять», — заключил Кривелевич.