Украинские националисты напали на пророссийский телеканал. Видео

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Радикалы требуют закрыть телеканал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Киеве националисты пытаются штурмовать здание телеканала «Наш». Полиция оцепила здание, чтобы сдерживать митингующих.

«К зданию канала подошли несколько десятков представителей националистической организации. После того как они заняли проезжую часть, произошли столкновения с дежурившими на месте правоохранителями», — пишет РИА «Новости». По мнению радикалов, телеканал имеет пророссийскую направленность, они требуют закрыть его вслед за платформами «112», «ZIK» и NewsOne. Силовики разогнали участников акции с применением слезоточивого газа. Уже есть несколько задержанных.

Ранее украинские националисты выступили с призывом сжечь лицей вместе с учениками за то, что там идет обучение на русском языке. Поводом для выступлений стало то, что педагоги учебного заведения начали набирать первоклассников, чтобы заниматься с ними на «москальском языке».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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