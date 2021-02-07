Российские военные придумали гарантированную защиту от НАТО

Российские военные предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил. Он, как отметили ученые, даст гарантированную защиту от вероятной многосферной операции НАТО. Об этом говорится в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика» Минобороны РФ.
Под многосферной операцией военные подразумевают применение оружия на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Начинаться она будет с интегрированного массированного воздушного удара по стратегическим объектам. Чтобы не допустить подобного развития событий, авторы статьи предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС. Это нужно для того, чтобы противник столкнулся с «неприемлемым ущербом уже на начальном этапе его агрессии».
«При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе „многосферной операции“ необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», — отмечается в публикации.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов НАТО поддерживать оборонный потенциал их государств, чтобы, например, быть готовыми к «агрессивным действиям» России. Однако главы МИД стран НАТО высказались за диалог с Россией. Член Совета Федерации Владимир Джабаров опроверг слова генсека, отметив, что Россия никому не угрожает и не планирует каких-либо агрессивных действий, сообщает агентство Nation News.
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