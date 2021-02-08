Свердловского миллиардера из списка Forbes наградят в Москве

Дмитрий Пумпянский (справа) и Евгений Куйвашев примут участие в церемонии награждения Демидовской премии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский стал лауреатом Демидовской премии в номинации «Новые технологии» в 2020 году. Церемония награждения свердловского бизнесмена состоится 9 февраля в Москве, где также будет присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики областного правительства.

«Лауреатом в этом году в номинации „Новые технологии“ стал председатель совета директоров Трубной металлургической компании, президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский», — говорится в сообщении. Пумпянский станет одним из четырех лауреатов 2020 года.

В пресс-службе группы «Синара» уточнили, что эксперты Демидовской премии отметили особый вклад Пумпянского в развитие производства железнодорожного подвижного состава на Урале. «Созданное в Верхней Пышме инновационное производство современных грузовых электровозов и пассажирских скоростных электропоездов „Ласточка“ на заводе „Уральские локомотивы“ стало сегодня центром машиностроительного кластера, в который включены более 160 российских предприятий», — уточнили там.

Дмитрий Пумпянский является президентом группы «Синара», председателем совета директоров ТМК и президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. В рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020 года» занимает 54 место.

Демидовская премия считается одной из самых престижных неправительственных научных наград России и широко известна как в нашей стране, так и за рубежом. Ученые награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ. Будущие лауреаты определяются не на конкурсной основе, а путем опроса специалистов той или иной области.