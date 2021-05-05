Первую в мире цифровую базу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах разработала российская Платформа Национальной технологической инициативы. Как указали разработчики, система помогает предотвращать вспышки коронавируса.
«Создание и поддержание коллективного иммунитета позволяют предотвратить массовые вспышки и снизить количество случаев заболевания более чем в два раза за год», — приводит RT слова представителей Платформы. В систему вносятся результаты тестов на коронавирус и данные о вакцинации сотрудников, а также информация о заболевших коронавирусом. Искусственный интеллект автоматически обрабатывает и анализирует полученные данные, моделирует сценарии распространения инфекции и дает прогноз о числе заболевших в следующем месяце.
Таким образом, цифровая платформа вырабатывает стратегии защиты коллектива и дает индивидуальные советы каждому сотруднику. В пилотном режиме система работает на заводах «СЛК Цемент», которые находятся в Свердловской, Челябинской и Омской областях.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемия COVID-19 в России закончится до конца лета 2021 года. К этому моменту в стране должен сформироваться коллективный иммунитет, ожидают врачи.
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