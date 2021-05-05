05 мая 2021

В России научились управлять коллективным иммунитетом. Систему тестируют на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Архитектурная студия «ROCK» Екатеринбург, работа в офисе
Цифровая платформа для управления коллективным иммунитетом в офисах появилась в России Фото:
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Коронавирус COVID-19

Первую в мире цифровую базу для управления коллективным иммунитетом на предприятиях и в офисах разработала российская Платформа Национальной технологической инициативы. Как указали разработчики, система помогает предотвращать вспышки коронавируса.

«Создание и поддержание коллективного иммунитета позволяют предотвратить массовые вспышки и снизить количество случаев заболевания более чем в два раза за год», — приводит RT слова представителей Платформы. В систему вносятся результаты тестов на коронавирус и данные о вакцинации сотрудников, а также информация о заболевших коронавирусом. Искусственный интеллект автоматически обрабатывает и анализирует полученные данные, моделирует сценарии распространения инфекции и дает прогноз о числе заболевших в следующем месяце.

Таким образом, цифровая платформа вырабатывает стратегии защиты коллектива и дает индивидуальные советы каждому сотруднику. В пилотном режиме система работает на заводах «СЛК Цемент», которые находятся в Свердловской, Челябинской и Омской областях.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемия COVID-19 в России закончится до конца лета 2021 года. К этому моменту в стране должен сформироваться коллективный иммунитет, ожидают врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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