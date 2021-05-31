Советник Путина рассказал, на чем будут ездить чиновники в 2040-х

Через 20 лет все россияне пересядут на электромобили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через 20-30 лет и чиновники, и простые россияне будут ездить только на электромобилях, потому что классических автомобилей больше выпускать не будут. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

«Ведущие компании автопрома, как международные, так и российские, заявляют о запуске линеек электромобилей. У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», — сказал Эдельгериев.

Ученые утверждают, что именно автомобильные выхлопы являются основной причиной глобального потепления. Ранее эксперты ООН предупредили человечество о климатической катастрофе.