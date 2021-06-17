В Кремле высказались об обмене Навального на заключенных из США

Предложений по обмену заключенными в адрес правительства РФ не поступало, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Оппозиционера и блогера Алексея Навального могут обменять на других российских заключенных в США если окажется, что он работает на иностранные спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если вдруг выяснится, что Навальный гражданин США, или работает на спецслужбы», — сказал представитель Кремля в эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о возможном обмене. Песков подчеркнул, что в настоящее время подобных предложений в адрес правительства РФ не поступало.

Во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена главы государств подняли тему обмена заключенными между странами. Российский президент утвердительно ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть обмен заключенными между двумя странами, передает телеканал 360.