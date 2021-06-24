Разработчик из «Вектора» объяснил, как работает вакцина от COVID

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Российские вакцины от COVID-19 защищают от максимального количества штаммов коронавируса, уверил Александр Семенов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские вакцины от коронавируса защищают от всех штаммов, потому что рассчитаны не на конкретный штамм, а на фрагмент вируса, общий для всех видов COVID-19. Об этом URA.RU рассказал руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» (занимался разработкой препарата «ЭпиВакКорона»), доктор биологических наук Александр Семенов.

«Все наши прививки рассчитаны не на конкретный штамм, а на фрагмент вируса, общий для максимального количества штаммов. Для формирования вакцинного иммунитета выбираются жизненно важные фрагменты вируса, наименее склонные к мутациям. Иммунитет, воспитанный вакциной, стремится бить коронавирус точечно, в наиболее уязвимые места», — отметил Семенов.

Спикер также подчеркнул, что мутации в жизненно важных фрагментах вируса если и произойдут, то в последнюю очередь. «Любая мутация именно в этом фрагменте, против которого работает воспитанный нашими вакцинами иммунитет, резко ухудшает жизнеспособность вируса, поэтому эти фрагменты крайне консервативны», — пояснил разработчик.

Семенов добавил, что, несмотря на стойкость к новым штаммам, в будущем российские вакцины все равно придется модифицировать. «Когда-нибудь существующие вакцины придется модифицировать, это нормальная ситуация», — отметил он.

Ранее глава национального исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил о том, что клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса. Высокого уровня антител можно добиться после ревакцинации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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