Прилепин: борьба преемников вынудила Путина пойти на «обнуление»

Владимир Путин пресек все попытки найти себе преемника, считает Захар Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин решил «обнулить» свой президентский срок для того, чтобы пресечь попытки политических элит найти ему преемника. Об этом заявил политик, писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.

«Вся эта история с обнулением связана с тем, что противоборство политических группировок за место президента достигло своего апогея. У каждой силовой структуры уже был свой преемник и они по очереди заводили их к Путину. Они друг друга подсиживали, создавали разнообразные фейки, чтобы одна силовая служба выглядела плохо и ее преемник вообще не рассматривался. И Путин решил подать сигнал, что сам останется у власти. И все сразу прекратилось», — сказал Прилепин в видеоролике на своем официальном YouTube-канале.

По словам политолога Павла Салина, единственным преемником Владимира Путина может быть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, так как его кандидатура устраивает все политические элиты. По словам самого Путина, все разговоры о его возможном преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.