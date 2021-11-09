09 ноября 2021

Прилепин: борьба преемников вынудила Путина пойти на «обнуление»

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Владимир Путин пресек все попытки найти себе преемника, считает Захар Прилепин Фото:

Президент России Владимир Путин решил «обнулить» свой президентский срок для того, чтобы пресечь попытки политических элит найти ему преемника. Об этом заявил политик, писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.

«Вся эта история с обнулением связана с тем, что противоборство политических группировок за место президента достигло своего апогея. У каждой силовой структуры уже был свой преемник и они по очереди заводили их к Путину. Они друг друга подсиживали, создавали разнообразные фейки, чтобы одна силовая служба выглядела плохо и ее преемник вообще не рассматривался. И Путин решил подать сигнал, что сам останется у власти. И все сразу прекратилось», — сказал Прилепин в видеоролике на своем официальном YouTube-канале.

По словам политолога Павла Салина, единственным преемником Владимира Путина может быть премьер-министр РФ Михаил Мишустин, так как его кандидатура устраивает все политические элиты. По словам самого Путина, все разговоры о его возможном преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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