Международник назвал цели Армении и Азербайджана в новых боях

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Азербайджан хотел установить контроль над Нагорным Карабахом Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В войне Армении и Азербайджана у каждой стороны есть свои цели. Так считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

«Год назад Азербайджан решал понятную военно-политическую задачу — установить контроль, полностью или частично, над территорией Нагорного Карабаха. Сейчас Азербайджан не будет завоевывать большие территории», — рассказал он изданию «Ридус».

Он также отметил, что руководство Азербайджана хочет улучшить свои позиции перед попыткой разграничения Нагорного Карабаха. При этом для повторения войны между Баку и Ереваном, которая произошла год назад из-за этого региона, попросту нет предпосылок.

Ситуация на восточном направлении армянско-азербайджанской границы в последний раз накалилась в середине ноября этого года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азейбарджан во вторжении на территорию республики, передает «Пятый канал». Он также уволил министра обороны из-за вторжения азербайджанских войск, дополняет LIFE. Новым главой министерства обороны назначен бывший вице-премьер Сурен Папикян.

Кроме того, Армения уже обратилась к Москве с призывом защитить территории от посягательств со стороны Азербайджана. По последним данным, 12 военнослужащих из Армении попали в плен в ходе боев на восточной границе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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