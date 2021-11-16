Международник назвал цели Армении и Азербайджана в новых боях

В войне Армении и Азербайджана у каждой стороны есть свои цели. Так считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
«Год назад Азербайджан решал понятную военно-политическую задачу — установить контроль, полностью или частично, над территорией Нагорного Карабаха. Сейчас Азербайджан не будет завоевывать большие территории», — рассказал он изданию «Ридус».
Он также отметил, что руководство Азербайджана хочет улучшить свои позиции перед попыткой разграничения Нагорного Карабаха. При этом для повторения войны между Баку и Ереваном, которая произошла год назад из-за этого региона, попросту нет предпосылок.
Ситуация на восточном направлении армянско-азербайджанской границы в последний раз накалилась в середине ноября этого года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азейбарджан во вторжении на территорию республики, передает «Пятый канал». Он также уволил министра обороны из-за вторжения азербайджанских войск, дополняет
Кроме того, Армения уже обратилась к Москве с призывом защитить территории от посягательств со стороны Азербайджана. По последним данным, 12 военнослужащих из Армении попали в плен в ходе боев на восточной границе.
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