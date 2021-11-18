Аналитики: раскола из-за QR-кодов в российском обществе нет

Представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов: раскола по поводу вакцинации в российском обществе нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Раскола общества из-за инициативы ввести QR-кодов и для вакцинированных, и переболевших коронавирусом не будет. Таким мнением поделились аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Первым выступившим в дискуссии был представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов. Он сразу успокоил присутствующих: раскола по поводу вакцинации в российском обществе нет. В доказательство он привел итоги социологического опроса от 14 ноября, согласно которым 64% респондентов боятся заболеть коронавирусом, 35% уже сделали прививку, 31% готовы это сделать и только 30% не собираются вакцинироваться. «Две трети общества определились», — заключил Михаил Мамонов, пишет «Коммерсант».

По словам руководителя департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, система введения QR-кодов сделает общество более свободным. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов привел пример опыта введения QR-кодов в Израиле. Поначалу государство столкнулось с общественным сопротивлением, а затем постепенно израильтяне привыкли к новым ограничениям. Подводя итоги собрания, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов поделился своим мнением. Он считает, что вакцинация должна остаться добровольной. Он сравнил QR-коды с платными дорогами, которые не должны быть безальтернативными.

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Горелов сообщил, что пройденная вакцинация против коронавируса поможет человеку снизить вирусную нагрузку, тем более, если он окажется в местах массового скопления людей, которые также сделали прививку. Таким образом, увеличение числа вакцинировавшихся снизит количество зараженных COVID-19.