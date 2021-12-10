МИД РФ: отношения России и Запада подошли к критической черте

Отношения России со странами Запада подошли к критической черте. Необходим диалог по гарантиям безопасности, заявили в МИД РФ.
«Отмечаем выраженную Президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря с. г. разговора с Президентом Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — указано на сайте МИД РФ.
Байден и Путин 7 декабря созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.
Отношения России со странами Запада подошли к критической черте. Необходим диалог по гарантиям безопасности, заявили в МИД РФ. «Отмечаем выраженную Президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря с. г. разговора с Президентом Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — указано на сайте МИД РФ. Байден и Путин 7 декабря созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.