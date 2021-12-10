МИД РФ: отношения России и Запада подошли к критической черте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, город москва
Отношения с Западом продолжают деградировать, считают в МИД РФ Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Отношения России со странами Запада подошли к критической черте. Необходим диалог по гарантиям безопасности, заявили в МИД РФ.

«Отмечаем выраженную Президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря с. г. разговора с Президентом Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — указано на сайте МИД РФ.

Байден и Путин 7 декабря созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отношения России со странами Запада подошли к критической черте. Необходим диалог по гарантиям безопасности, заявили в МИД РФ. «Отмечаем выраженную Президентом США Джо Байденом в ходе состоявшегося 7 декабря с. г. разговора с Президентом Владимиром Путиным готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации. Такой диалог остро необходим сегодня, когда отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте», — указано на сайте МИД РФ. Байден и Путин 7 декабря созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...