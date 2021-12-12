12 декабря 2021

Гинцбург допустил, что «Омикрон» полностью заменит «Дельту» в РФ

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, биология, наука, микроскоп, исследование, изучение, микроскопический анализ
Исследования нового штамма коронавируса показывают, что он довольно быстро вытеснит предыдущие версии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Омикрон» в перспективе может вытеснить предыдущую версию вируса «Дельта». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее Гинцбург назвал предположительные сроки тестирования способности вакцины «Спутник V» бороться с новым южноафриканским штаммом. По словам эпидемиолога, для проверки устойчивости российского препарата к новым версиям вируса понадобится около 10 дней. Также врач отметил, что в случае создания новой вакцины против COVID ее структура не будет отличаться от уже созданных.

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» в перспективе может вытеснить предыдущую версию вируса «Дельта». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости». Ранее Гинцбург назвал предположительные сроки тестирования способности вакцины «Спутник V» бороться с новым южноафриканским штаммом. По словам эпидемиолога, для проверки устойчивости российского препарата к новым версиям вируса понадобится около 10 дней. Также врач отметил, что в случае создания новой вакцины против COVID ее структура не будет отличаться от уже созданных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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