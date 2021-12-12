Гинцбург допустил, что «Омикрон» полностью заменит «Дельту» в РФ

Новый штамм коронавируса «Омикрон» в перспективе может вытеснить предыдущую версию вируса «Дельта». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».
Ранее Гинцбург назвал предположительные сроки тестирования способности вакцины «Спутник V» бороться с новым южноафриканским штаммом. По словам эпидемиолога, для проверки устойчивости российского препарата к новым версиям вируса понадобится около 10 дней. Также врач отметил, что в случае создания новой вакцины против COVID ее структура не будет отличаться от уже созданных.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» в перспективе может вытеснить предыдущую версию вируса «Дельта». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости». Ранее Гинцбург назвал предположительные сроки тестирования способности вакцины «Спутник V» бороться с новым южноафриканским штаммом. По словам эпидемиолога, для проверки устойчивости российского препарата к новым версиям вируса понадобится около 10 дней. Также врач отметил, что в случае создания новой вакцины против COVID ее структура не будет отличаться от уже созданных.