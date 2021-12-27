Политологи: власти придумали, как обеспечить работой россиян

27 декабря 2021 в 19:29 Размер текста - 17 +

Правительству выгодно, чтобы россияне сами обеспечивали себя работой, считает Петр Кирьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Решение правительства РФ выделить почти полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов малого и среднего предпринимательства (МСП) поможет сохранить работу россиянам. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Лаборатории социальных исследований института региональных проблем Петр Кирьян. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить дополнительно почти полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП. Также в список льготников включили самозанятых. «Это вложение в рынок труда, в его сохранение и в социальную стабильность. Государству выгодно, чтобы граждане максимально обеспечивали себя работой сами, либо работая на частную структуру, либо обслуживая граждан, либо в формате самозанятости. Такие граждане формируют доходную базу в виде налогов, сборов и прочего и обеспечивают доходом себя сами», — сказал Петр Кирьян. По его словам, включение в список поддержки самозанятых является сигналом для тех, кто работает в серой зоне. «Если вы оказываетесь в периметре самозанятости, то вы можете рассчитывать на определенный механизм поддержки. Правительство отчасти ставит себе задачу, чтобы было приемлемо и удобно людям уходить из серой занятости. Если ты находишься в белом поле, ты можешь получить поддержку, если в сером, то все риски на тебе», — отметил политолог. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов добавил, что помощь в кредитовании поможет увеличить долю МСП и избежать банкротств. «Здесь можно говорить о попытке правительства расширить долю малого и среднего бизнеса в России. Сейчас она составляет порядка 20%, в Европе, в развитых странах — 50-60%. В реальной жизни, имеет смысл говорить о попытке помочь предпринимателям, которые уже работают. Помочь им платить не такие большие проценты по кредиту, плюс избежать банкротства», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение правительства РФ выделить почти полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов малого и среднего предпринимательства (МСП) поможет сохранить работу россиянам. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Лаборатории социальных исследований института региональных проблем Петр Кирьян. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить дополнительно почти полмиллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов для МСП. Также в список льготников включили самозанятых. «Это вложение в рынок труда, в его сохранение и в социальную стабильность. Государству выгодно, чтобы граждане максимально обеспечивали себя работой сами, либо работая на частную структуру, либо обслуживая граждан, либо в формате самозанятости. Такие граждане формируют доходную базу в виде налогов, сборов и прочего и обеспечивают доходом себя сами», — сказал Петр Кирьян. По его словам, включение в список поддержки самозанятых является сигналом для тех, кто работает в серой зоне. «Если вы оказываетесь в периметре самозанятости, то вы можете рассчитывать на определенный механизм поддержки. Правительство отчасти ставит себе задачу, чтобы было приемлемо и удобно людям уходить из серой занятости. Если ты находишься в белом поле, ты можешь получить поддержку, если в сером, то все риски на тебе», — отметил политолог. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов добавил, что помощь в кредитовании поможет увеличить долю МСП и избежать банкротств. «Здесь можно говорить о попытке правительства расширить долю малого и среднего бизнеса в России. Сейчас она составляет порядка 20%, в Европе, в развитых странах — 50-60%. В реальной жизни, имеет смысл говорить о попытке помочь предпринимателям, которые уже работают. Помочь им платить не такие большие проценты по кредиту, плюс избежать банкротства», — заключил собеседник агентства.