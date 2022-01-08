Пламя в газовом кратере в Туркменистане горит уже больше 50 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Идея президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известной как «Врата ада», может привести к катастрофе. Об этом в разговоре с URA.RU заявил главный геолог госкомпании «Росгеолэкспертиза», академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов.

«Это совершенно дурная затея, которая закончится взрывом. Если они его забетонируют, водород, не имеющий выхода, будет накапливаться, и произойдет взрыв, типа взрыва в Сасово в 1992 году, когда только чудо спасло райцентр Рязанской области от уничтожения», — сказал Владимир Полеванов.

Как объяснил геолог, если закупорить кратер «Врата ада», то газ найдет выход в другом месте. «Это газ, он легкий и летучий, ему не составит труда сотни метров пройти по трещинам в земле. Если вдруг трещин для Туркменбаши (глава Туркменистана — прим. URA.RU) не окажется, то будет аналогия с паровым закрытым котлом. Взрыв неизбежен. Это лишь вопрос времени. Дурная затея. Это то же самое, что бороться с закатом», — высказался академик РАЕН.

Геолог, кандидат геолого-минералогических наук Илья Махоткин в беседе с URA.RU предположил, что кратер может быть залит пеной. «Обычно гасят углекислой пеной. Она же тяжелее воздуха и она будет закачиваться в отверстие. Но это сколько ее надо. Наверно, можно рассчитать. Тем более туда ведь не подойдешь, там же обваливается. Там выгорела такая круглая полость. Если вы подойдете к краю, то это провалится», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный среди иностранных туристов как «Врата ада». Глава Туркменистана отметил, что к этой миссии могут быть привлечены зарубежные специалисты.

Горящий кратер находится в пустыне Каракумы рядом с селом Дарваза. В 1971 году советские геологи бурили скважину, однако случился обвал. Из провала выходил природный газ, и геологи решили его поджечь в надежде, что он выгорит за несколько дней, однако горение продолжается уже больше 50 лет.

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