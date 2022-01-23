23 января 2022

МИД Украины осудил премьера Баварии за слова о России. «Наносят ущерб украино-германским отношениям»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото. Пермь., флаг украины
На Украине обвинили премьера Баварии во вреде российско-украинским отношениям Фото:

Высказывания премьера Баварии, председателя Христианско-социального союза Маркуса Зедера о том, что Россия является «сложным партнером, но не врагом Европы» и с ней нужно поддерживать отношения, негативно повлияли на украино-германские отношения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Они наносят ущерб украино-германским отношениям и подрывают усилия по предотвращению новых волн российской агрессии в Европе. Корпоративная прибыль не должна быть важнее мира и жизни людей», — написал Олег Николенко в Twitter.

Он считает, что главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. Представитель Украины считает, что «подыгрывать Кремлю — значит подрывать безопасность всей Европе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил российским властям, сказав о том, что если Россия будет применять военную агрессию против Украины, ее неминуемо ждут экономические и политические последствия. Шольц доложил, что власти ФРГ ждут однозначных шагов от России для эскалации вокруг Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высказывания премьера Баварии, председателя Христианско-социального союза Маркуса Зедера о том, что Россия является «сложным партнером, но не врагом Европы» и с ней нужно поддерживать отношения, негативно повлияли на украино-германские отношения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. «Они наносят ущерб украино-германским отношениям и подрывают усилия по предотвращению новых волн российской агрессии в Европе. Корпоративная прибыль не должна быть важнее мира и жизни людей», — написал Олег Николенко в Twitter. Он считает, что главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. Представитель Украины считает, что «подыгрывать Кремлю — значит подрывать безопасность всей Европе. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил российским властям, сказав о том, что если Россия будет применять военную агрессию против Украины, ее неминуемо ждут экономические и политические последствия. Шольц доложил, что власти ФРГ ждут однозначных шагов от России для эскалации вокруг Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...