МИД Украины осудил премьера Баварии за слова о России. «Наносят ущерб украино-германским отношениям»

24 января 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

На Украине обвинили премьера Баварии во вреде российско-украинским отношениям Фото: Василий Заболотных © URA.RU Высказывания премьера Баварии, председателя Христианско-социального союза Маркуса Зедера о том, что Россия является «сложным партнером, но не врагом Европы» и с ней нужно поддерживать отношения, негативно повлияли на украино-германские отношения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. «Они наносят ущерб украино-германским отношениям и подрывают усилия по предотвращению новых волн российской агрессии в Европе. Корпоративная прибыль не должна быть важнее мира и жизни людей», — написал Олег Николенко в Twitter. Он считает, что главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. Представитель Украины считает, что «подыгрывать Кремлю — значит подрывать безопасность всей Европе. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил российским властям, сказав о том, что если Россия будет применять военную агрессию против Украины, ее неминуемо ждут экономические и политические последствия. Шольц доложил, что власти ФРГ ждут однозначных шагов от России для эскалации вокруг Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высказывания премьера Баварии, председателя Христианско-социального союза Маркуса Зедера о том, что Россия является «сложным партнером, но не врагом Европы» и с ней нужно поддерживать отношения, негативно повлияли на украино-германские отношения. Такого мнения придерживается пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. «Они наносят ущерб украино-германским отношениям и подрывают усилия по предотвращению новых волн российской агрессии в Европе. Корпоративная прибыль не должна быть важнее мира и жизни людей», — написал Олег Николенко в Twitter. Он считает, что главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, чтобы и дальше воплощать свои планы. Представитель Украины считает, что «подыгрывать Кремлю — значит подрывать безопасность всей Европе. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил российским властям, сказав о том, что если Россия будет применять военную агрессию против Украины, ее неминуемо ждут экономические и политические последствия. Шольц доложил, что власти ФРГ ждут однозначных шагов от России для эскалации вокруг Украины.