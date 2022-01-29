Мишустин нашел замену арестованному замглавы Минтранса

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Мишустин подписал новое назначение Фото:

На пост заместителя министра транспорта России назначен Валентин Иванов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сообщается на сайте правительства. Эту должность ранее занимал Владимир Токарев, которого задержали на прошлой неделе.

Иванов в 2014—2016 годах возглавлял «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». В 2019 году его назначили главным инженером Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС) — филиала ОАО «РЖД».

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На пост заместителя министра транспорта России назначен Валентин Иванов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сообщается на сайте правительства. Эту должность ранее занимал Владимир Токарев, которого задержали на прошлой неделе. Иванов в 2014—2016 годах возглавлял «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». В 2019 году его назначили главным инженером Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС) — филиала ОАО «РЖД».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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