Мишустин нашел замену арестованному замглавы Минтранса

Мишустин подписал новое назначение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пост заместителя министра транспорта России назначен Валентин Иванов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Назначить Иванова Валентина Олеговича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — сообщается на сайте правительства. Эту должность ранее занимал Владимир Токарев, которого задержали на прошлой неделе.

Иванов в 2014—2016 годах возглавлял «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад». В 2019 году его назначили главным инженером Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС) — филиала ОАО «РЖД».