30 января 2022

МВД РФ вскрыло банду лжеврачей, укравших у пенсионеров 188 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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У сотрудников центра не было медицинского образования Фото:

В Хабаровском крае следователи раскрыли группу псевдо-врачей, которые украли у пенсионеров более 188 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк, указано на сайте МВД-медиа.

По ее словам, работники отдела продаж одной из медицинских организаций Комсомольска-на-Амуре советовали всем клиентам пройти полное обследование организма. У них не было соответствующего образования, а диагностику проводили на аппарате, предназначенному для фитнеса, рассказала Волк.

Злоумышленники убеждали людей, что у них нашли тяжелые и хронические заболевания. Путем запугивания лжеврачи настаивали на необходимости начать срочное и платное лечение по уникальным методикам центра, отметили в МВД. Жертвами чаще были пенсионеры, которые отдавали от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, что за счет бюджетных средств федеральной программы компенсируют часть потраченных денег. Из-за этого пожилые люди брали кредиты, сообщает телеканал 360.

«Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В настоящее время расследование уголовного дела завершено», — заявила Волк.

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В Хабаровском крае следователи раскрыли группу псевдо-врачей, которые украли у пенсионеров более 188 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк, указано на сайте МВД-медиа. По ее словам, работники отдела продаж одной из медицинских организаций Комсомольска-на-Амуре советовали всем клиентам пройти полное обследование организма. У них не было соответствующего образования, а диагностику проводили на аппарате, предназначенному для фитнеса, рассказала Волк. Злоумышленники убеждали людей, что у них нашли тяжелые и хронические заболевания. Путем запугивания лжеврачи настаивали на необходимости начать срочное и платное лечение по уникальным методикам центра, отметили в МВД. Жертвами чаще были пенсионеры, которые отдавали от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, что за счет бюджетных средств федеральной программы компенсируют часть потраченных денег. Из-за этого пожилые люди брали кредиты, сообщает телеканал 360. «Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В настоящее время расследование уголовного дела завершено», — заявила Волк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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