МВД РФ вскрыло банду лжеврачей, укравших у пенсионеров 188 млн

31 января 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

У сотрудников центра не было медицинского образования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровском крае следователи раскрыли группу псевдо-врачей, которые украли у пенсионеров более 188 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк, указано на сайте МВД-медиа. По ее словам, работники отдела продаж одной из медицинских организаций Комсомольска-на-Амуре советовали всем клиентам пройти полное обследование организма. У них не было соответствующего образования, а диагностику проводили на аппарате, предназначенному для фитнеса, рассказала Волк. Злоумышленники убеждали людей, что у них нашли тяжелые и хронические заболевания. Путем запугивания лжеврачи настаивали на необходимости начать срочное и платное лечение по уникальным методикам центра, отметили в МВД. Жертвами чаще были пенсионеры, которые отдавали от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, что за счет бюджетных средств федеральной программы компенсируют часть потраченных денег. Из-за этого пожилые люди брали кредиты, сообщает телеканал 360. «Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В настоящее время расследование уголовного дела завершено», — заявила Волк. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Хабаровском крае следователи раскрыли группу псевдо-врачей, которые украли у пенсионеров более 188 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк, указано на сайте МВД-медиа. По ее словам, работники отдела продаж одной из медицинских организаций Комсомольска-на-Амуре советовали всем клиентам пройти полное обследование организма. У них не было соответствующего образования, а диагностику проводили на аппарате, предназначенному для фитнеса, рассказала Волк. Злоумышленники убеждали людей, что у них нашли тяжелые и хронические заболевания. Путем запугивания лжеврачи настаивали на необходимости начать срочное и платное лечение по уникальным методикам центра, отметили в МВД. Жертвами чаще были пенсионеры, которые отдавали от 99 до 353 тысяч рублей. Их вводили в заблуждение, что за счет бюджетных средств федеральной программы компенсируют часть потраченных денег. Из-за этого пожилые люди брали кредиты, сообщает телеканал 360. «Фигурантам предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном статьями 30 и 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В настоящее время расследование уголовного дела завершено», — заявила Волк.