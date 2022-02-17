МОК официально отказался награждать российских фигуристов

17 февраля 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Расследование по делу о допинг-пробе Камилы Валиевой еще не завершено, заявили в МОК Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой еще не завершено. Поэтому торжественной церемонии награждения команды ОКР по фигурному катанию по итогам турнира не будет. Об этом заявили в Международном Олимпийском комитете. «Разбирательство по делу фигуристки Валиевой не завершено. Поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно», — приводит ТАСС слова главы комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо. Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой еще не завершено. Поэтому торжественной церемонии награждения команды ОКР по фигурному катанию по итогам турнира не будет. Об этом заявили в Международном Олимпийском комитете. «Разбирательство по делу фигуристки Валиевой не завершено. Поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно», — приводит ТАСС слова главы комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо. Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.