МОК официально отказался награждать российских фигуристов

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ТАСС, Валиева Камила
Расследование по делу о допинг-пробе Камилы Валиевой еще не завершено, заявили в МОК Фото:
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Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой еще не завершено. Поэтому торжественной церемонии награждения команды ОКР по фигурному катанию по итогам турнира не будет. Об этом заявили в Международном Олимпийском комитете.

«Разбирательство по делу фигуристки Валиевой не завершено. Поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно», — приводит ТАСС слова главы комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо.

Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.

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Расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой еще не завершено. Поэтому торжественной церемонии награждения команды ОКР по фигурному катанию по итогам турнира не будет. Об этом заявили в Международном Олимпийском комитете. «Разбирательство по делу фигуристки Валиевой не завершено. Поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно», — приводит ТАСС слова главы комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо. Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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