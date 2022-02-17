МОК официально отказался награждать российских фигуристов

Расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой еще не завершено. Поэтому торжественной церемонии награждения команды ОКР по фигурному катанию по итогам турнира не будет. Об этом заявили в Международном Олимпийском комитете.
«Разбирательство по делу фигуристки Валиевой не завершено. Поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно», — приводит ТАСС слова главы комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо.
Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.
Расследование по делу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой еще не завершено. Поэтому торжественной церемонии награждения команды ОКР по фигурному катанию по итогам турнира не будет. Об этом заявили в Международном Олимпийском комитете. «Разбирательство по делу фигуристки Валиевой не завершено. Поэтому торжественную церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине провести невозможно», — приводит ТАСС слова главы комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо. Ранее иностранные СМИ сообщили о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой якобы была обнаружена комбинация из трех вещество, два из которых являются разрешенными препаратами. Третье же — триметадизин — запрещено. По информации МОК, препарат мог попасть в организм россиянки из-за того, что та пила из одного стакана со своим дедушкой.