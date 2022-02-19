Глава ЕК раскрыла, на что направят новые санкции против России

Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию в Донбассе «самыми мрачными днями Европы после холодной войны» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Санкции, которые Евросоюз введет в случае «вторжения» России на Украину, затронут энергетический сектор. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, Запад ограничит для Москвы доступ к высоким технологиям.

«Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям. Евросоюз и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

Глава Еврокомиссии считает, что конфликт на Украине «создан Россией». Сложившуюся на Донбассе ситуацию она назвала «самыми мрачными днями Европы после холодной войны». По мнению фон дер Ляйен, события последних нескольких дней могут полностью изменить мировой порядок.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин уже принял решение о «вторжении» на Украину. По его словам, войска РФ нападут на Киев в ближайшие дни. Байден предупредил, что угроза вторжения «очень высока», сообщает телеканал 360. По информации президента США, Россия проводит военную операцию «под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательства». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «информационными вбросами» все даты «нападения» Москвы на Киев.

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