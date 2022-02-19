В НАТО отказались от войны с Россией на Украине

Страны НАТО жестко ответят России в случае ее вторжения на Украину экономическими санкциями, но не планируют военного ответа. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
«Жесткие экономические санкции подготовлены, и если [президент России Владимир] Путин предпримет этот военный шаг (вторжение на Украину — прим. URA.RU), то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет», — приводит РИА «Новости» слова немецкого депутата.
Москва отрицает существование планов по вторжению на Украину, а все сообщения об этом называют информационными вбросами. Ранее на Западе неоднократно заявляли о готовящемся нападении России, которого у Москвы все готово, передают «Дни.ру». Последней «датой вторжения» значится 20 февраля. До этого президент США Джо Байден и ряд британских изданий говорили об атаке 16 февраля, но этот прогноз не сбылся. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала извинений за ложные прогнозы.
Страны НАТО жестко ответят России в случае ее вторжения на Украину экономическими санкциями, но не планируют военного ответа. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Жесткие экономические санкции подготовлены, и если [президент России Владимир] Путин предпримет этот военный шаг (вторжение на Украину — прим. URA.RU), то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет», — приводит РИА «Новости» слова немецкого депутата. Москва отрицает существование планов по вторжению на Украину, а все сообщения об этом называют информационными вбросами. Ранее на Западе неоднократно заявляли о готовящемся нападении России, которого у Москвы все готово, передают «Дни.ру». Последней «датой вторжения» значится 20 февраля. До этого президент США Джо Байден и ряд британских изданий говорили об атаке 16 февраля, но этот прогноз не сбылся. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала извинений за ложные прогнозы.