В НАТО отказались от войны с Россией на Украине

19 февраля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

В НАТО пообещали «очень жесткие санкции» против России, но не военный ответ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Война на Украине Страны НАТО жестко ответят России в случае ее вторжения на Украину экономическими санкциями, но не планируют военного ответа. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Жесткие экономические санкции подготовлены, и если [президент России Владимир] Путин предпримет этот военный шаг (вторжение на Украину — прим. URA.RU), то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет», — приводит РИА «Новости» слова немецкого депутата. Москва отрицает существование планов по вторжению на Украину, а все сообщения об этом называют информационными вбросами. Ранее на Западе неоднократно заявляли о готовящемся нападении России, которого у Москвы все готово, передают «Дни.ру». Последней «датой вторжения» значится 20 февраля. До этого президент США Джо Байден и ряд британских изданий говорили об атаке 16 февраля, но этот прогноз не сбылся. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала извинений за ложные прогнозы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО жестко ответят России в случае ее вторжения на Украину экономическими санкциями, но не планируют военного ответа. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. «Жесткие экономические санкции подготовлены, и если [президент России Владимир] Путин предпримет этот военный шаг (вторжение на Украину — прим. URA.RU), то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет», — приводит РИА «Новости» слова немецкого депутата. Москва отрицает существование планов по вторжению на Украину, а все сообщения об этом называют информационными вбросами. Ранее на Западе неоднократно заявляли о готовящемся нападении России, которого у Москвы все готово, передают «Дни.ру». Последней «датой вторжения» значится 20 февраля. До этого президент США Джо Байден и ряд британских изданий говорили об атаке 16 февраля, но этот прогноз не сбылся. Представитель МИД России Мария Захарова потребовала извинений за ложные прогнозы.