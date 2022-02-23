Посольство России в Киеве спустило флаг

23 февраля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Флаг РФ над посольством в Киеве спустили из-за эвакуации российских дипломатов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Посольство России в Киеве спустило государственный флаг. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило эвакуацию российских дипломатов из Украины. «Над посольством России в Киеве спущен российский флаг», — передает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента на Украине. О том, что МИД РФ планирует вывезти своих сотрудников из республики, стало известно 23 февраля. В ведомстве подчеркнули, что это сделано ради безопасности российских дипломатов. О том, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину, СМИ сообщили еще 12 февраля. У жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольства РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что ведомство решило оптимизировать штат из-за угрозы провокаций со стороны украинских властей, передает «Национальная служба властей». До этого, в середине января, газета The New York Times передавала, что Россия сокращает численность сотрудников своего дипломатического представительства в Киеве. По данным издания, в начале января с Украины выехали около 50 человек. В основном это были дети и супруги российских дипломатов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посольство России в Киеве спустило государственный флаг. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило эвакуацию российских дипломатов из Украины. «Над посольством России в Киеве спущен российский флаг», — передает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента на Украине. О том, что МИД РФ планирует вывезти своих сотрудников из республики, стало известно 23 февраля. В ведомстве подчеркнули, что это сделано ради безопасности российских дипломатов. О том, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину, СМИ сообщили еще 12 февраля. У жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольства РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что ведомство решило оптимизировать штат из-за угрозы провокаций со стороны украинских властей, передает «Национальная служба властей». До этого, в середине января, газета The New York Times передавала, что Россия сокращает численность сотрудников своего дипломатического представительства в Киеве. По данным издания, в начале января с Украины выехали около 50 человек. В основном это были дети и супруги российских дипломатов.