Посольство России в Киеве спустило флаг

Посольство России в Киеве спустило государственный флаг. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило эвакуацию российских дипломатов из Украины.
«Над посольством России в Киеве спущен российский флаг», — передает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента на Украине. О том, что МИД РФ планирует вывезти своих сотрудников из республики, стало известно 23 февраля. В ведомстве подчеркнули, что это сделано ради безопасности российских дипломатов.
О том, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину, СМИ сообщили еще 12 февраля. У жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольства РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что ведомство решило оптимизировать штат из-за угрозы провокаций со стороны украинских властей, передает «Национальная служба властей».
До этого, в середине января, газета The New York Times передавала, что Россия сокращает численность сотрудников своего дипломатического представительства в Киеве. По данным издания, в начале января с Украины выехали около 50 человек. В основном это были дети и супруги российских дипломатов.
Посольство России в Киеве спустило государственный флаг. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило эвакуацию российских дипломатов из Украины. «Над посольством России в Киеве спущен российский флаг», — передает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента на Украине. О том, что МИД РФ планирует вывезти своих сотрудников из республики, стало известно 23 февраля. В ведомстве подчеркнули, что это сделано ради безопасности российских дипломатов. О том, что сотрудники российской дипломатической миссии начали покидать Украину, СМИ сообщили еще 12 февраля. У жителей республики возникли трудности при записи на прием в консульства и посольства РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявляла, что ведомство решило оптимизировать штат из-за угрозы провокаций со стороны украинских властей, передает «Национальная служба властей». До этого, в середине января, газета The New York Times передавала, что Россия сокращает численность сотрудников своего дипломатического представительства в Киеве. По данным издания, в начале января с Украины выехали около 50 человек. В основном это были дети и супруги российских дипломатов.