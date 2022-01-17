17 января 2022

NYT: Россия сокращает свое посольство в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
По данным СБУ, страну покинули около 50 человек из дипломатических представительств РФ Фото:

Россия сокращает численность сотрудников своего посольства в Киеве, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц. По данным газеты, в начале января страну покинули около 50 человек — в основном это дети и жены российских дипломатов. В США и на Украине считают, что это может свидетельствовать о готовящемся «вторжении на Украину».

«5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву, по словам высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности. В ближайшие дни за ними последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове», — передает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.

Американские и украинские официальные лица опасаются, что вывоз российских дипломатов и их семей может означать подготовку к надвигающемуся конфликту. Волнения также вызвали военные учения, которые Москва проводит совместно с Минском. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, российские силы и техника разместятся вблизи границ с Польшей и Литвой, что «может открыть еще один путь для вторжения».

Официальные лица в Вашингтоне при этом уверены, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении. Наращивание сил на границе с Украиной идет не такими быстрыми темпами, как предполагали в Пентагоне — около 77 000 солдат против ожидаемых 175 000. При этом в Вашингтоне предвидели приближение эвакуации посольства России на Украине.

URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер.

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Россия сокращает численность сотрудников своего посольства в Киеве, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц. По данным газеты, в начале января страну покинули около 50 человек — в основном это дети и жены российских дипломатов. В США и на Украине считают, что это может свидетельствовать о готовящемся «вторжении на Украину». «5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву, по словам высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности. В ближайшие дни за ними последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове», — передает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Американские и украинские официальные лица опасаются, что вывоз российских дипломатов и их семей может означать подготовку к надвигающемуся конфликту. Волнения также вызвали военные учения, которые Москва проводит совместно с Минском. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, российские силы и техника разместятся вблизи границ с Польшей и Литвой, что «может открыть еще один путь для вторжения». Официальные лица в Вашингтоне при этом уверены, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении. Наращивание сил на границе с Украиной идет не такими быстрыми темпами, как предполагали в Пентагоне — около 77 000 солдат против ожидаемых 175 000. При этом в Вашингтоне предвидели приближение эвакуации посольства России на Украине. URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не был получен. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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