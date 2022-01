NYT: Россия сокращает свое посольство в Киеве

18 января 2022 в 09:25 Размер текста - 17 +

По данным СБУ, страну покинули около 50 человек из дипломатических представительств РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия сокращает численность сотрудников своего посольства в Киеве, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц. По данным газеты, в начале января страну покинули около 50 человек — в основном это дети и жены российских дипломатов. В США и на Украине считают, что это может свидетельствовать о готовящемся «вторжении на Украину». «5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву, по словам высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности. В ближайшие дни за ними последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове», — передает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Американские и украинские официальные лица опасаются, что вывоз российских дипломатов и их семей может означать подготовку к надвигающемуся конфликту. Волнения также вызвали военные учения, которые Москва проводит совместно с Минском. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, российские силы и техника разместятся вблизи границ с Польшей и Литвой, что «может открыть еще один путь для вторжения». Официальные лица в Вашингтоне при этом уверены, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении. Наращивание сил на границе с Украиной идет не такими быстрыми темпами, как предполагали в Пентагоне — около 77 000 солдат против ожидаемых 175 000. При этом в Вашингтоне предвидели приближение эвакуации посольства России на Украине. URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не был получен. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сокращает численность сотрудников своего посольства в Киеве, сообщает The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц. По данным газеты, в начале января страну покинули около 50 человек — в основном это дети и жены российских дипломатов. В США и на Украине считают, что это может свидетельствовать о готовящемся «вторжении на Украину». «5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву, по словам высокопоставленного сотрудника украинской службы безопасности. В ближайшие дни за ними последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове», — передает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Американские и украинские официальные лица опасаются, что вывоз российских дипломатов и их семей может означать подготовку к надвигающемуся конфликту. Волнения также вызвали военные учения, которые Москва проводит совместно с Минском. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, российские силы и техника разместятся вблизи границ с Польшей и Литвой, что «может открыть еще один путь для вторжения». Официальные лица в Вашингтоне при этом уверены, что президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении. Наращивание сил на границе с Украиной идет не такими быстрыми темпами, как предполагали в Пентагоне — около 77 000 солдат против ожидаемых 175 000. При этом в Вашингтоне предвидели приближение эвакуации посольства России на Украине. URA.RU направило запрос в МИД РФ. На момент публикации ответ не был получен. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил американских чиновников во лжи о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину. Американский телеканал CNN и ряд других иностранных СМИ сообщили, что Москва заранее подготовила группу боевиков для проведения операции в Донбассе. Якобы они должны организовать саботаж с помощью взрывчатки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это материалы ничем не подтверждены и носят голословный характер.