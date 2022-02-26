Врач назвал симптомы смертельной опасности при изжоге

26 февраля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Врач советует обратить внимание на проблемы, возникающие во время приема пищи Фото: Анна Майорова © URA.RU Изжога, сопровождающаяся болью при глотании твердых продуктов и хроническим кашлем, может быть признаком смертельно опасного заболевания. Об этом рассказал терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов. «Больного должны насторожить боли при глотании твердых продуктов, в том числе таблеток, а также хронический кашель, ощущение удушья или кома в горле. Опасно откладывать визит к врачу и в случае, если у вас сохраняются симптомы изжоги даже после двухнедельного приема лекарств», — сообщает «Пятый канал» слова врача. Диетолог также отмечает, что игнорирование изжоги может привести к эзофагиту (заболевание пищевода — ред.). По его словам, симптомы язвы пищевода включают болезненное глотание, тошноту и боль в груди. Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что симптомом рака поджелудочной железы является снижение веса. К настораживающим признакам были отнесены также боль в желудке и желтуха. Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что непроходящая усталость может быть не только симптомом рака. По словам врача, этот симптом также может быть признаком сахарного диабета и нарушения работы сердца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Изжога, сопровождающаяся болью при глотании твердых продуктов и хроническим кашлем, может быть признаком смертельно опасного заболевания. Об этом рассказал терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов. «Больного должны насторожить боли при глотании твердых продуктов, в том числе таблеток, а также хронический кашель, ощущение удушья или кома в горле. Опасно откладывать визит к врачу и в случае, если у вас сохраняются симптомы изжоги даже после двухнедельного приема лекарств», — сообщает «Пятый канал» слова врача. Диетолог также отмечает, что игнорирование изжоги может привести к эзофагиту (заболевание пищевода — ред.). По его словам, симптомы язвы пищевода включают болезненное глотание, тошноту и боль в груди. Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что симптомом рака поджелудочной железы является снижение веса. К настораживающим признакам были отнесены также боль в желудке и желтуха. Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что непроходящая усталость может быть не только симптомом рака. По словам врача, этот симптом также может быть признаком сахарного диабета и нарушения работы сердца.