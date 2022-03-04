Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы защищают народ Украины

05 марта 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что российские военные не ведут боевых действий против мирного населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы, которые находятся на территории Украины, защищают мирное население, а также обеспечивают граждан едой и лекарствами. Об этом он сообщил в своем Telegram. «Мирное население Украины нуждается в защите. И с этой задачей прекрасно справляются чеченские спецназовцы во главе с моим дорогим братом Хусейном Межидовым. Гражданских поселили в подвалах ради их же безопасности, на случай обстрела жилых кварталов бандеровцами. Ежедневно бойцы совершают обход, спрашивают, в чем они нуждаются. Поставляются продукты питания, а также сладости для детей, чтобы хоть как-то скрасить военные будни. Среди беженцев много стариков и больных. Им поставляются все необходимые лекарства», — написал Кадыров. Глава Чечни также отметил, что военнослужащие РФ не ведут военных действий с мирным населением. Он заявил, что граждане Украины стали жертвами интриг и заговоров Запада и руководства Украины против РФ. В заключение Кадыров обратился к украинским военным. «Это не ваша война! Посмотрите, как российские военнослужащие защищают мирное население — враг себя так не ведет. Наши с вами враги — бандеровцы и националисты», — написал глава Чечени. Ранее главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы, которые находятся на территории Украины, защищают мирное население, а также обеспечивают граждан едой и лекарствами. Об этом он сообщил в своем Telegram. «Мирное население Украины нуждается в защите. И с этой задачей прекрасно справляются чеченские спецназовцы во главе с моим дорогим братом Хусейном Межидовым. Гражданских поселили в подвалах ради их же безопасности, на случай обстрела жилых кварталов бандеровцами. Ежедневно бойцы совершают обход, спрашивают, в чем они нуждаются. Поставляются продукты питания, а также сладости для детей, чтобы хоть как-то скрасить военные будни. Среди беженцев много стариков и больных. Им поставляются все необходимые лекарства», — написал Кадыров. Глава Чечни также отметил, что военнослужащие РФ не ведут военных действий с мирным населением. Он заявил, что граждане Украины стали жертвами интриг и заговоров Запада и руководства Украины против РФ. В заключение Кадыров обратился к украинским военным. «Это не ваша война! Посмотрите, как российские военнослужащие защищают мирное население — враг себя так не ведет. Наши с вами враги — бандеровцы и националисты», — написал глава Чечени. Ранее главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию.