04 марта 2022

Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы защищают народ Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров заявил, что российские военные не ведут боевых действий против мирного населения Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы, которые находятся на территории Украины, защищают мирное население, а также обеспечивают граждан едой и лекарствами. Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Мирное население Украины нуждается в защите. И с этой задачей прекрасно справляются чеченские спецназовцы во главе с моим дорогим братом Хусейном Межидовым. Гражданских поселили в подвалах ради их же безопасности, на случай обстрела жилых кварталов бандеровцами. Ежедневно бойцы совершают обход, спрашивают, в чем они нуждаются. Поставляются продукты питания, а также сладости для детей, чтобы хоть как-то скрасить военные будни. Среди беженцев много стариков и больных. Им поставляются все необходимые лекарства», — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что военнослужащие РФ не ведут военных действий с мирным населением. Он заявил, что граждане Украины стали жертвами интриг и заговоров Запада и руководства Украины против РФ.

В заключение Кадыров обратился к украинским военным. «Это не ваша война! Посмотрите, как российские военнослужащие защищают мирное население — враг себя так не ведет. Наши с вами враги — бандеровцы и националисты», — написал глава Чечени.

Ранее главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы, которые находятся на территории Украины, защищают мирное население, а также обеспечивают граждан едой и лекарствами. Об этом он сообщил в своем Telegram. «Мирное население Украины нуждается в защите. И с этой задачей прекрасно справляются чеченские спецназовцы во главе с моим дорогим братом Хусейном Межидовым. Гражданских поселили в подвалах ради их же безопасности, на случай обстрела жилых кварталов бандеровцами. Ежедневно бойцы совершают обход, спрашивают, в чем они нуждаются. Поставляются продукты питания, а также сладости для детей, чтобы хоть как-то скрасить военные будни. Среди беженцев много стариков и больных. Им поставляются все необходимые лекарства», — написал Кадыров. Глава Чечни также отметил, что военнослужащие РФ не ведут военных действий с мирным населением. Он заявил, что граждане Украины стали жертвами интриг и заговоров Запада и руководства Украины против РФ. В заключение Кадыров обратился к украинским военным. «Это не ваша война! Посмотрите, как российские военнослужащие защищают мирное население — враг себя так не ведет. Наши с вами враги — бандеровцы и националисты», — написал глава Чечени. Ранее главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...