Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы защищают народ Украины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы, которые находятся на территории Украины, защищают мирное население, а также обеспечивают граждан едой и лекарствами. Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Мирное население Украины нуждается в защите. И с этой задачей прекрасно справляются чеченские спецназовцы во главе с моим дорогим братом Хусейном Межидовым. Гражданских поселили в подвалах ради их же безопасности, на случай обстрела жилых кварталов бандеровцами. Ежедневно бойцы совершают обход, спрашивают, в чем они нуждаются. Поставляются продукты питания, а также сладости для детей, чтобы хоть как-то скрасить военные будни. Среди беженцев много стариков и больных. Им поставляются все необходимые лекарства», — написал Кадыров.
Глава Чечни также отметил, что военнослужащие РФ не ведут военных действий с мирным населением. Он заявил, что граждане Украины стали жертвами интриг и заговоров Запада и руководства Украины против РФ.
В заключение Кадыров обратился к украинским военным. «Это не ваша война! Посмотрите, как российские военнослужащие защищают мирное население — враг себя так не ведет. Наши с вами враги — бандеровцы и националисты», — написал глава Чечени.
Ранее главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы, которые находятся на территории Украины, защищают мирное население, а также обеспечивают граждан едой и лекарствами. Об этом он сообщил в своем Telegram. «Мирное население Украины нуждается в защите. И с этой задачей прекрасно справляются чеченские спецназовцы во главе с моим дорогим братом Хусейном Межидовым. Гражданских поселили в подвалах ради их же безопасности, на случай обстрела жилых кварталов бандеровцами. Ежедневно бойцы совершают обход, спрашивают, в чем они нуждаются. Поставляются продукты питания, а также сладости для детей, чтобы хоть как-то скрасить военные будни. Среди беженцев много стариков и больных. Им поставляются все необходимые лекарства», — написал Кадыров. Глава Чечни также отметил, что военнослужащие РФ не ведут военных действий с мирным населением. Он заявил, что граждане Украины стали жертвами интриг и заговоров Запада и руководства Украины против РФ. В заключение Кадыров обратился к украинским военным. «Это не ваша война! Посмотрите, как российские военнослужащие защищают мирное население — враг себя так не ведет. Наши с вами враги — бандеровцы и националисты», — написал глава Чечени. Ранее главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию.