ТАСС: G7 обвинила РФ в нападении на гражданское население Украины

05 марта 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

G7 осудила действия РФ на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию, передает ТАСС . «Мы осуждаем российские нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, включая школы и больницы. Любое вооруженное нападение или угроза в отношении мирных атомных станций является нарушением принципов международного права», — передает агентство заявление G7. Члены объединения также обвинили РФ в «широком использовании дезинформации» и заявили, что будут бороться с данным явлением. Помимо этого, в «Большой семерке» высказались о необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях на Украине. Члены G7 призвали РФ прекратить спецоперацию на Украине и заявили, что из-за своих действий РФ оказалась в изоляции. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главы МИД G7 выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в нанесении ударов по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Страны «семерки» также осудили РФ за дезинформацию, передает ТАСС. «Мы осуждаем российские нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, включая школы и больницы. Любое вооруженное нападение или угроза в отношении мирных атомных станций является нарушением принципов международного права», — передает агентство заявление G7. Члены объединения также обвинили РФ в «широком использовании дезинформации» и заявили, что будут бороться с данным явлением. Помимо этого, в «Большой семерке» высказались о необходимости привлечения к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях на Украине. Члены G7 призвали РФ прекратить спецоперацию на Украине и заявили, что из-за своих действий РФ оказалась в изоляции. 24 февраля началась спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.