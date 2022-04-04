Федеральные трассы Челябинска и Кургана готовы к большой воде

В Челябинской и Курганской областях создана противопаводковая комиссия для обеспечения безопасности движения по федеральным автотрассам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Управления федеральных дорог (Упрдор) «Южный Урал».
«Организовано взаимодействие с местными представителями МЧС и УГИБДД. Налажено своевременное получение от территориальных органов Росгидромета прогноза прохождения весеннего паводка, включая сроки начала ледохода, ожидаемый подъем вод. Это позволит принять превентивные меры на случай возможных ЧС», — пояснили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что диспетчерские службы подрядных организаций и Упдора работают круглосуточно. Опасные участки дорог находятся на особом контроле, их круглосуточно патрулируют. Рабочие убирают снег с земляных полотен и обочин, очищают водопропускные трубы и водоотводные лотки.
Для контроля за паводком созданы 15 аварийных бригад из 145 человек. Заготовлено 1450 кубометров инертных материалов и 23 кубометра пиломатериалов, а также необходимый инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод.
В Челябинской и Курганской областях создана противопаводковая комиссия для обеспечения безопасности движения по федеральным автотрассам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Управления федеральных дорог (Упрдор) «Южный Урал». «Организовано взаимодействие с местными представителями МЧС и УГИБДД. Налажено своевременное получение от территориальных органов Росгидромета прогноза прохождения весеннего паводка, включая сроки начала ледохода, ожидаемый подъем вод. Это позволит принять превентивные меры на случай возможных ЧС», — пояснили в ведомстве. В ведомстве добавили, что диспетчерские службы подрядных организаций и Упдора работают круглосуточно. Опасные участки дорог находятся на особом контроле, их круглосуточно патрулируют. Рабочие убирают снег с земляных полотен и обочин, очищают водопропускные трубы и водоотводные лотки. Для контроля за паводком созданы 15 аварийных бригад из 145 человек. Заготовлено 1450 кубометров инертных материалов и 23 кубометра пиломатериалов, а также необходимый инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод.