Коммунисты УрФО получили от Москвы вводные по выборам. Партия заготовила секретное оружие

16 апреля 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Руководство КПРФ провело закрытую встречу в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Секретари уральских отделений КПРФ получили от федерального руководства указания по выборам-2022 на закрытом семинаре в Екатеринбурге. Как рассказали URA.RU сразу несколько участников совещания, в преддверии кампании коммунисты разобрали кейсы — аналогичные тем, что на своих тренингах предлагает администрация президента РФ. Первые лица КПРФ собрали 16 апреля большую встречу с лидерами региональных ячеек УрФО. В Екатеринбург приехали депутаты Госдумы, видные партийные функционеры и члены президиума, в том числе зампред ЦК Леонид Калашников. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка к выборам губернатора Свердловской области. В частности, было обозначено, что кандидатом от КПРФ, скорее всего, станет глава обкома Александр Ивачев. Новость по теме Боссы КПРФ летят в Екатеринбург на большое совещание Кроме того, коммунисты обсудили предстоящие муниципальные кампании по всему УрФО. «В формате обсуждения разбирали кейсы. Проговаривали, как будем преодолевать [электоральный] барьер и с какой повесткой пойдем на [муниципальные] выборы», — пересказал один из участников семинара. Отдельно с уральскими коммунистами обсудили ситуацию на Украине: «Точнее, как в этих условиях меняется внутренняя политика». Одним из главных событий стал аналитический доклад секретаря ЦК КПРФ, депутата Госдумы Сергея Обухова, представившего рейтинг уральских реготделений. По словам двух свидетелей, московских коммунистов, судя по всему, обстановка в УрФО устраивает — никаких разносов не было. Сам Обухов заверил URA.RU, что уральские партийцы удивят конкурентов на выборах. «Могу сказать сразу: очень высокая оценка у меня от участия наших товарищей с Ямала, из ХМАО, Челябинска. Потому что было приятно слышать многие технологические наработки, которые наши товарищи нашли как „противоядие“ тому, что делает партия власти. Раскрывать не буду это ноу-хау, но то, что мы его применим на выборах, это точно», — анонсировал политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Секретари уральских отделений КПРФ получили от федерального руководства указания по выборам-2022 на закрытом семинаре в Екатеринбурге. Как рассказали URA.RU сразу несколько участников совещания, в преддверии кампании коммунисты разобрали кейсы — аналогичные тем, что на своих тренингах предлагает администрация президента РФ. Первые лица КПРФ собрали 16 апреля большую встречу с лидерами региональных ячеек УрФО. В Екатеринбург приехали депутаты Госдумы, видные партийные функционеры и члены президиума, в том числе зампред ЦК Леонид Калашников. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка к выборам губернатора Свердловской области. В частности, было обозначено, что кандидатом от КПРФ, скорее всего, станет глава обкома Александр Ивачев. Кроме того, коммунисты обсудили предстоящие муниципальные кампании по всему УрФО. «В формате обсуждения разбирали кейсы. Проговаривали, как будем преодолевать [электоральный] барьер и с какой повесткой пойдем на [муниципальные] выборы», — пересказал один из участников семинара. Отдельно с уральскими коммунистами обсудили ситуацию на Украине: «Точнее, как в этих условиях меняется внутренняя политика». Одним из главных событий стал аналитический доклад секретаря ЦК КПРФ, депутата Госдумы Сергея Обухова, представившего рейтинг уральских реготделений. По словам двух свидетелей, московских коммунистов, судя по всему, обстановка в УрФО устраивает — никаких разносов не было. Сам Обухов заверил URA.RU, что уральские партийцы удивят конкурентов на выборах. «Могу сказать сразу: очень высокая оценка у меня от участия наших товарищей с Ямала, из ХМАО, Челябинска. Потому что было приятно слышать многие технологические наработки, которые наши товарищи нашли как „противоядие“ тому, что делает партия власти. Раскрывать не буду это ноу-хау, но то, что мы его применим на выборах, это точно», — анонсировал политик.