Рублев победил Джоковича на турнире в его родном городе

Для Рублева новый титул стал 11-м в карьере Фото: РИА «Новости», Александар Джорович

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в финале турнира в Белграде. Победный для спортсмена из РФ счет по партиям составил 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

«В финале теннисного турнира категории ATP 250 в Белграде победу одержал россиянин Андрей Рублев. Призовой фонд турнира составил более полумиллиона евро », — сообщает «Ридус».

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович ничего не смог противопоставить россиянину. Поражение особенно обидно для Джоковича, так как Белград — его родной город. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

Для Рублева новый титул стал 11-м в карьере и третьим в нынешнем году. В мировом рейтинге теннисистов он занимает восьмое место.

Ранее российских теннисистов, среди которых — действующая вторая ракетка мира Даниил Медведев, отстранили от участия в теннисном турнире в Уимблдоне. В Кремле в ответ на решение организаторов турнира заявили, что «такие решения недопустимы, поскольку делают спортсменов заложниками политических предубеждений и интриг».