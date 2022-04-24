Бастрыкин поручил оценить призыв националиста к резне в Донбассе

25 апреля 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Центральному аппарату Следственного комитета России поручено оценить высказывание боевика украинского нацбатальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) с позывным «Медик», призвавшего убивать детей в Донбассе. Соответствующее распоряжение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее сообщалось, что украинский националист призвал «зачищать» территории Донбасса от мирного населения и «резать головы их детям». Об этом он заявил во время прямой трансляции в социальных сетях. «Председатель СК России поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям азовца с позывным „Медик“», — сообщает пресс-служба СК РФ в своем telegram-канале. Уточняется, что проверять будут именно реплику об убийстве жителей Донбасса и их детей. Ранее сообщалось, что украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал призвал к геноциду русских, процитировав идеолога холокоста. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал заплатить 10 миллионов рублей тем, кто задержит телеведущего. Также СК России организовала проверку заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона на предмет призыва к насилию против россиян. Основатель «Азова» пригрозил устроить кровавую провокацию в Мариуполе против участников шествия «Бессмертный полк». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.