В Тюменской области отменят закон о снятии губернатора жителями

08 июня 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Жители Тюменской области не смогут отозвать губернатора с поста Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской области планируют признать утратившим силу региональный закон «Об отзыве губернатора». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Тюменской облдумы. Изменение вносится в связи принятием федерального закона об основах публичной власти в РФ. «В связи с упразднением федеральным законом 414-ФЗ института отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации признается утратившими силу закон Тюменской области от 04.12.2012 №105 «Об отзыве губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Согласно региональному закону, инициировать процедуру отзыва главы области могли избиратели юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее Тюменская облдума приняла закон, разрешающий губернатору баллотироваться на новый срок неограниченное количество раз подряд. При этом глава региона Александр Моор еще не принял решение о выдвижении в 2023 году. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области планируют признать утратившим силу региональный закон «Об отзыве губернатора». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Тюменской облдумы. Изменение вносится в связи принятием федерального закона об основах публичной власти в РФ. «В связи с упразднением федеральным законом 414-ФЗ института отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации признается утратившими силу закон Тюменской области от 04.12.2012 №105 «Об отзыве губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Согласно региональному закону, инициировать процедуру отзыва главы области могли избиратели юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее Тюменская облдума приняла закон, разрешающий губернатору баллотироваться на новый срок неограниченное количество раз подряд. При этом глава региона Александр Моор еще не принял решение о выдвижении в 2023 году.