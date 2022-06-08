В Тюменской области отменят закон о снятии губернатора жителями

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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, моор александр
Жители Тюменской области не смогут отозвать губернатора с поста Фото:

В Тюменской области планируют признать утратившим силу региональный закон «Об отзыве губернатора». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Тюменской облдумы. Изменение вносится в связи принятием федерального закона об основах публичной власти в РФ.

«В связи с упразднением федеральным законом 414-ФЗ института отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации признается утратившими силу закон Тюменской области от 04.12.2012 №105 «Об отзыве губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Согласно региональному закону, инициировать процедуру отзыва главы области могли избиратели юга региона, ХМАО и ЯНАО.

Ранее Тюменская облдума приняла закон, разрешающий губернатору баллотироваться на новый срок неограниченное количество раз подряд. При этом глава региона Александр Моор еще не принял решение о выдвижении в 2023 году.

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В Тюменской области планируют признать утратившим силу региональный закон «Об отзыве губернатора». Соответствующий законопроект опубликован на сайте Тюменской облдумы. Изменение вносится в связи принятием федерального закона об основах публичной власти в РФ. «В связи с упразднением федеральным законом 414-ФЗ института отзыва высшего должностного лица субъекта Российской Федерации признается утратившими силу закон Тюменской области от 04.12.2012 №105 «Об отзыве губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Согласно региональному закону, инициировать процедуру отзыва главы области могли избиратели юга региона, ХМАО и ЯНАО. Ранее Тюменская облдума приняла закон, разрешающий губернатору баллотироваться на новый срок неограниченное количество раз подряд. При этом глава региона Александр Моор еще не принял решение о выдвижении в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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