Тюменскому губернатору окончательно обнулили сроки

26 мая 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Александр Моор сможет выдвигаться на новый срок и в 2023-м, и в 2028 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области сможет избираться на свою должность бессрочно. Окончательное решение об этом 26 мая было принято на заседании регионального парламента. Ранее губернатор не мог занимать пост более двух сроков подряд. «Из Устава Тюменской области исключается норма о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. Упраздняется институт отзыва губернатора области избирателями. Норма о выражении недоверия должностным лицам правительства области признается утратившей силу», — говорится в решении депутатов Тюменской областной думы. Ранее тюменские власти объясняли, что законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. При этом действующий глава региона Александр Моор еще не принял решения о выдвижении на новый срок в 2023 году.

Губернатор Тюменской области сможет избираться на свою должность бессрочно. Окончательное решение об этом 26 мая было принято на заседании регионального парламента. Ранее губернатор не мог занимать пост более двух сроков подряд. «Из Устава Тюменской области исключается норма о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд. Упраздняется институт отзыва губернатора области избирателями. Норма о выражении недоверия должностным лицам правительства области признается утратившей силу», — говорится в решении депутатов Тюменской областной думы. Ранее тюменские власти объясняли, что законопроект, отменяющий ограничение по количеству выдвижений на пост губернатора, внесен в Тюменскую облдуму, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. При этом действующий глава региона Александр Моор еще не принял решения о выдвижении на новый срок в 2023 году.