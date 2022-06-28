Турция, Швеция и Финляндия сделали первые шаги к союзничеству

29 июня 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Швеция и Финляндия согласились на требования Турции по терроризму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я могу объявить, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу», — приводит слова генсека альянса РИА «Новости». Столтенберг отметил, что таким образом Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии. Кроме того, как сообщила канцелярия президента Турции, Швеция и Финляндия договорились сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом. Страны также обязались не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). По итогам переговоров в Мадриде Турция согласилась на этой неделе поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее Анкара выступала против этого. Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в альянс 18 мая. Тогда Турция передала им манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. В числе обязательств было прекращение приемов в парламентах Швеции и Франции представителей террористических организаций. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я могу объявить, что Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению к альянсу», — приводит слова генсека альянса РИА «Новости». Столтенберг отметил, что таким образом Анкара сняла свои возражения по членству Швеции и Финляндии. Кроме того, как сообщила канцелярия президента Турции, Швеция и Финляндия договорились сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом. Страны также обязались не поддерживать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). По итогам переговоров в Мадриде Турция согласилась на этой неделе поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее Анкара выступала против этого. Швеция и Финляндия совместно подали заявку на вступление в альянс 18 мая. Тогда Турция передала им манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. В числе обязательств было прекращение приемов в парламентах Швеции и Франции представителей террористических организаций.