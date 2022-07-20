SCMP: антироссийские санкции бьют по беднейшим странам мира

20 июля 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

Санкции против России ставят беднейшие страны мира на грань выживания, пишет South China Morning Post Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции Запада в отношении России создают серьезные проблемы для беднейших стран мира. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post. «Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ввели широкомасштабные санкции против России, однако они еще не достигли поставленных целей. С другой стороны, они создают финансовые и политические проблемы для более бедных стран, в том числе в Южной Азии. Некоторые страны региона выступают против санкций, поскольку в конечном итоге они могут представлять угрозу их выживанию. Так, Шри-Ланка переживает экономический кризис и почти обанкротилась», — пишет South China Morning Post. Страны Запада ввели санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия санкций «удалось минимизировать». Глава государства отметил, что «мрачные прогнозы» в отношении российской экономики не сбылись, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции Запада в отношении России создают серьезные проблемы для беднейших стран мира. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post. «Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ввели широкомасштабные санкции против России, однако они еще не достигли поставленных целей. С другой стороны, они создают финансовые и политические проблемы для более бедных стран, в том числе в Южной Азии. Некоторые страны региона выступают против санкций, поскольку в конечном итоге они могут представлять угрозу их выживанию. Так, Шри-Ланка переживает экономический кризис и почти обанкротилась», — пишет South China Morning Post. Страны Запада ввели санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия санкций «удалось минимизировать». Глава государства отметил, что «мрачные прогнозы» в отношении российской экономики не сбылись, пишет RT.